Почти 14 тысяч звонков обработали в контакт-центре МФЦ Подмосковья за неделю

Общество
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Фото: [Unsplash]

На минувшей неделе операторы контакт-центра МФЦ Подмосковья обработали 13,9 тысячи звонков.

Как сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, всего с начала года на горячую линию 122 поступило 64,6 тысячи вызовов.

Жители региона обращаются в контакт-центр МФЦ, чтобы уточнить статус заявления, проконсультироваться об услугах и узнать график работы центров «Мои документы».

В ведомстве добавили, что ежедневно операторы обрабатывают почти две тысячи звонков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что цифровизация процессов сокращает время реагирования на обращения жителей региона.

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Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области