Почти 14 тысяч звонков обработали в контакт-центре МФЦ Подмосковья за неделю
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На минувшей неделе операторы контакт-центра МФЦ Подмосковья обработали 13,9 тысячи звонков.
Как сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, всего с начала года на горячую линию 122 поступило 64,6 тысячи вызовов.
Жители региона обращаются в контакт-центр МФЦ, чтобы уточнить статус заявления, проконсультироваться об услугах и узнать график работы центров «Мои документы».
В ведомстве добавили, что ежедневно операторы обрабатывают почти две тысячи звонков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что цифровизация процессов сокращает время реагирования на обращения жителей региона.