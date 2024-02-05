Почти 14 тысяч звонков обработали в контакт-центре МФЦ Подмосковья за неделю

Как сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, всего с начала года на горячую линию 122 поступило 64,6 тысячи вызовов.

Жители региона обращаются в контакт-центр МФЦ, чтобы уточнить статус заявления, проконсультироваться об услугах и узнать график работы центров «Мои документы».

В ведомстве добавили, что ежедневно операторы обрабатывают почти две тысячи звонков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что цифровизация процессов сокращает время реагирования на обращения жителей региона.