Почти 17 млн поездок по карте «Стрелка» совершили пассажиры «Мострансавто» в этом году

Пассажиры АО «Мострансавто» с начала текущего года совершили по карте «Стрелка» почти семнадцать миллионов поездок.

Данный показатель почти на тринадцать процентов выше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, чаще всего в этом году картой «Стрелка» расплачивались пассажиры в Королеве, Ногинске и Химках, а самым востребованным стал маршрут № 348 — от автостанции Лыткарино до метро Котельники.

В областном Минтрансе напомнили, что картой «Стрелка» пассажиры могут оплачивать проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году для компании «Мострансавто» будут закуплены новые автобусы.