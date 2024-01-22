Почти 18 тысяч звонков приняли контакт-центры МФЦ Подмосковья за неделю

Почти восемнадцать тысяч звонков от жителей Подмосковья поступило в контакт-центр МФЦ на минувшей неделе. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Всего с начала января на горячую линию поступило свыше двадцати восьми тысяч звонков. Самые популярные обращения — уточнение статуса заявления, оформление временной регистрации и прописки, получение социальной карты, услуги Росреестра и восстановление учетной записи ЕСИА.

В Мингосуправления Подмосковья добавили, что каждый день операторы контакт-центра принимают около 2,4 тысячи вызовов от жителей региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за год в Московской области оцифровали тридцать госуслуг.