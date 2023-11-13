Андрей Воробьев: в этом году в Подмосковье оцифровали еще 30 госуслуг

Еще тридцать госуслуг были оцифрованы в Подмосковье в текущем году, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Глава региона подчеркнул, что важно повышать уровень комфорта и удобства жизни в области.

«Главная наша задача — удобство, комфорт всего того, что тебя окружает. Запись в школы, детсады, секции или кружки, субсидии для бизнеса, оформление выплат и компенсаций, разрешение на строительство, отчет контрольным органам — абсолютное большинство госуслуг в Подмосковье мы перевели в «цифру», - сказал губернатор.

Он отметил, что теперь в большинстве случаев для получения услуг не нужно идти в МФЦ, ждать в очередях — сейчас подать необходимое заявление можно, не выходя из дома.

«Регион большой, постоянно растет, поэтому важно, чтобы каждый человек мог получать их быстро и доступно. Видим, насколько востребованы электронные сервисы: с января жители Московской области воспользовались ими более пяти с половиной миллионов раз», - сообщил глава региона.

Сейчас на областном сайте госуслуг доступно свыше трехсот госуслуг. Работа по переводу услуг в онлайн-формат в Подмосковье продолжится.

Ранее губернатор отметил важность использования самых современных технологий для развития региона.