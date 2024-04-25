Почти 220 километров дорог отремонтируют в деревнях и селах Подмосковья в этом году

В этом году в небольших населенных пунктах Подмосковья отремонтируют почти 220 километров дорог, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы по ремонту дорожного покрытия пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», отметили в ведомстве.

Подъездные дороги и участки, которые проходят по территории подмосковных сел, поселков и деревень, составили больше трети программы ремонта региональных дорог на этот сезон, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«К осени больше чем на семидесяти участках региональных дорог в тридцати городских округах обновят почти 220 километров покрытия для комфортного и безопасного проезда жителей региона», — уточнил глава областного Минтранса.

Работы пройдут в том числе в Дмитровском округе, Можайске, Раменском, Истре, Солнечногорске и Чехове. Дорожники также укрепят обочины и нанесут разметку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в Подмосковье закупят свыше тысячи новых автобусов.