Почти 30 гектаров земли, используемых не по назначению, передадут сельхозтоваропроизводителям Подмосковья

В Подмосковье сельхозтоваропроизводителям передадут 27,7 гектара земельных участков, которые ранее использовались не по назначению, они расположены в Орехово-Зуевском округе, Шатуре и Павловском Посаде. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что это стало возможно после вступления в силу новых правил изъятия земель сельхозназначения в регионе.

«Земельные участки, которые стали объектом судебных разбирательств, долгое время не использовались собственниками по назначению. Несмотря на проводимые мероприятия в рамках муниципального земельного контроля и государственного земельного надзора, их надлежащее использование так и не произошло», — говорится в сообщении.

Вскоре изъятую землю реализуют на публичных торгах, чтобы вовлечь ее в сельскохозяйственный оборот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.