Почти 300 миллионов рублей выделено в этом году в Подмосковье на развитие наукоградов Подмосковья

В предстоящее воскресенье в Подмосковье будут отмечать День наукоградов. Так, только в этом году на социально-экономическое развитие подмосковных наукоградов выделено порядка двухсот девяноста пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной Думы.

«Наукограды региона справедливо признаны в качестве ведущих научных центров на мировом уровне. В нашем регионе сосредоточены мощные научно-исследовательские институты, передовые лаборатории, которые реализуют инновационные проекты и научные исследования в различных областях», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов

Отмечается, что поддержка и стимулирование научных исследований, создание благоприятной инновационной среды и развитие инфраструктуры входят в число важнейших приоритетов работы в регионе. Стратегии предусматривают развитие инновационной инфраструктуры, повышение научной и инновационной активности организаций, механизмы поддержки и коммерциализации научных исследований и разработок.

Игорь Брынцалов добавил, что наш регион является одним из научных центров страны. Ведь всего в регионе работают более двухсот семидесяти научных организаций.

Накануне губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье насчитывается почти семьдесят индустриальных парков.