Губернатор Воробьев: в Подмосковье насчитывается почти семьдесят индустриальных парков

В Подмосковье насчитывается 69 индустриальных парков, их заполняемость оценивается в 83%. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в эфире «Россия 24».

«Мы сейчас начинаем строительство трех следующих индустриальных парков. Первый из них — в Ленинском городском округе — это 100 гектаров. Причем мы ввели новый стандарт строительства индустриального парка», — сказал губернатор.

По его словам, теперь там будут возводить готовые производственные мощности, подведенные коммуникации, колледж, где предприятия смогут готовить специалистов, места для проживания. Воробьев уточнил, что регион уже имеет достаточное количество заявок от отечественного бизнеса и зарубежных партнеров на организацию производства в парке. Так, например, там реализуют проект «Росатома».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.