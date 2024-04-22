Почти 330 водителей устроились в Мострансавто по программе «Приведи друга» с начала этого года

С начала текущего года вот уже триста двадцать шесть водителей вышли на работу в Мострансавто по программе «Приведи друга». Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Напоминаем, что за каждого водителя автобуса, успешно прошедшего трехмесячный испытательный срок, работник, рекомендовавший его, получает единовременную премию в размере десяти тысяч рублей. Так, больше всего водителей в рамках программы устроились на работу в МАП №5 г. Подольск — 57 человек. На втором месте — МАП №3 г. Домодедово с показателем в 51 трудоустроившегося. Замыкает топ-3 МАП №10 г. Королев, который принял в свои ряды 46 водителей автобусов.

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