Почти 35 тысяч подмосковных школьников будут сдавать ЕГЭ в этом году
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Около тридцати четырех тысяч выпускников подмосковных школ будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в текущем году, сообщила пресс-служба Московской областной думы.
Как напомнил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, основной период сдачи экзаменов пройдет с 23 мая по 21 июня
В регионе будут работать свыше 260 пунктов сдачи ЕГЭ. Самыми популярными предметами среди школьников в текущем году стали информатика, обществознание и иностранные языки.
«Напомню, что у молодых людей есть возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ, если они отличники и окончили школу или колледж с золотой или серебряной медалью, активно и успешно участвовали в спортивных состязаниях, <…> олимпиадах», — подчеркнул Игорь Брынцалов.
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