Почти 35 тысяч подмосковных школьников будут сдавать ЕГЭ в этом году

«Напомню, что у молодых людей есть возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ, если они отличники и окончили школу или колледж с золотой или серебряной медалью, активно и успешно участвовали в спортивных состязаниях, <…> олимпиадах», — подчеркнул Игорь Брынцалов.