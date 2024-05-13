Андрей Воробьев: первая смена в лагере «Литвиново» стартует уже в мае

Первая смена в лагере «Литвиново», где этим летом бесплатно отдохнут дети участников спецоперации, стартует уже 30 мая, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас есть категории детей, которые нуждаются в особой заботе. В первую очередь, это дети участников СВО. Для ребят от семи до пятнадцати лет — в этом году их около трех тысяч — мы предоставляем бесплатные путевки в лагерь «Литвиново», — сказал Андрей Воробьев.

Всего в этом сезоне в регионе будут работать свыше ста загородных лагерей и почти тысяча — пришкольных. Летняя кампания охватит около 180 тысяч детей.

Андрей Воробьев также добавил, что несовершеннолетние из малообеспеченных семей — около 4,5 тысячи человек — получат бесплатные путевки на Черное море. Первая смена начнется в июне. Детей обеспечат трансфером до места отдыха.

Кроме того, многодетные, а также семьи с низкими доходами и детьми-инвалидами получат компенсацию за путевку. Оформить ее можно на региональном портале госуслуг или в МФЦ.

Дети из новых российских регионов — около 400 человек — будут отдыхать в Анапе. Смена там начнется в августе, указал Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что полный перечень детских лагерей доступен на портале «Детские лагеря в Подмосковье». Родители могут заранее изучить условия питания, инфраструктуру и отзывы.