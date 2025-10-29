Почти 40 минут ужаса: Химки не спали, пока пьяный мужчина избивал женщину и собаку под окнами

В микрорайоне Левобережный городского округа Химки произошел шокирующий инцидент: мужчина избил женщину и собаку на глазах у шокированных жителей. Юрист Андрей Мелентьев пояснил REGIONS, как могут наказать агрессора.

Около двух часов ночи на улице Совхозной возле дома №29 нетрезвый мужчина устроил сорокаминутный дебош, который сняли на видео жители соседних домов. На кадрах видно, как буян схватил собаку за ошейник, поднял животное, причиняя ему боль удушающим поводком, протащил несколько метров по земле и нанес удар кулаком. Собаке чудом удалось вырваться и убежать.

После нападения на животное мужчина переключился на женщину, предположительно свою супругу, и в течение длительного времени избивал ее на глазах у соседей. Громкие крики, матерная брань и звуки драки мешали спать жильцам с 02:00 до 03:00 ночи.

По данным УМВД России по городскому округу Химки, официальные заявления о произошедшем в полицию не поступали.

Юрист Мелентьев отметил, что действия агрессора могут квалифицироваться по уголовной статье о жестоком обращении с животными, если будет установлено причинение увечья, а также по статьям о преступлениях против здоровья и нарушении общественного порядка. Специалист подчеркнул, что в подобных ситуациях жителям следует немедленно вызывать полицию для документальной фиксации правонарушения.

