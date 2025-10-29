«Стали свидетелями приступа эпилепсии». Подростка избили за вейп и госпитализировали: как развивался конфликт в Сургуте?

Сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летних подростков, которых подозревают в нападении на сверстника у многоэтажки в Сургуте, сообщил muksun.fm.

По информации издания, об инциденте рассказали очевидцы в соцсетях. Предположительно, конфликт с применением физической силы возник из-за отказа пострадавшего подростка отдать электронное приспособление для курения. Подросток, которого избили, упал на землю. После падения он начал трястись. Очевидцы уверены, что стали свидетелями приступа эпилепсии. Один из нападавших утверждал, что пострадавший угрожал его применением физической силы.

В телеграм-канале СУ СКР по Югре проинформировали, что разбираются в инциденте, о котором стало известно в ходе мониторинга соцсетей.

«У ребенка, судя по всему, начался приступ эпилепсии», — предположил автор публикации в телеграм-канале «ЧП Сургут».

По информации ведомства, задержаны два подростка в возрасте 15 лет. Согласно версии следствия, группа несовершеннолетних насильно забрала у 16-летнего подростка электронное курительное устройство. Во время конфликта потерпевшему нанесли телесные повреждения. Инцидент произошел возле подъезда многоэтажного дома. Подростку понадобилась медицинская помощь. Его госпитализировали.

«По результатам проверки, проведенной по сообщению социальных медиа о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего, следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело», — указано в сообщении ведомства.

