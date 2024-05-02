Почти 400 подъездных дорог к местам притяжения подготовили в Подмосковье к майским праздникам

Дорожные службы Подмосковья подготовили больше 380 центральных и подъездных дорог во всех городских округах к местам притяжения жителей региона в православные праздники и на День Победы. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик подчеркнул, что всего в работах на муниципальной и региональной сети были задействованы почти тысяча шестьсот дорожных рабочих и более девятисот единиц спецтехники.

На муниципальных и региональных дорогах отремонтировали около 2 тысяч ям, помыли 588 км дорожного полотна и 68 км ограждений, очистили больше 400 км тротуаров, помыли больше 860 и покрасили больше 740 автобусных павильонов, а также восстановили 74 км линейной разметки и разметку на 366 пешеходных переходах. Также очистили посадочные площадки, вымыли ограждения и дорожные знаки.

Так, наибольший объем работ выполнен в Истре – работы провели на 31 дороге. Среди лидеров также – Раменский округ (26 дорог), Луховицы (22 дороги), Чехов (18 дорог), Люберцы (18 дорог).

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