Губернатор Подмосковья проверил ход благоустройства зоны отдыха «Южное озеро»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход благоустройства зоны отдыха «Южное озеро» в Черноголовке. Работы стартовали в прошлом году в рамках нацпроекта.

По словам Воробьева, на территории выполнят внушительный объем работ — обустроят детские и спортивные площадки, теннисные корты, пешеходные и велосипедные дорожки, лыжно-беговую трассу, новые пляж и пирсы. Также установят новые светильники и камеры видеонаблюдения.

«Сейчас на объекте работает около 50 человек, планируется увеличить их количество. Подрядчик обещает завершить работы уже в середине июля. Черноголовка — город небольшой, но это место отдыха очень важное для жителей, популярное, они давно ждали благоустройство, и мы делаем здесь заметные преобразования. Очень важно, чтобы все было сделано вовремя и качественно», - подчеркнул губернатор.

В рамках благоустройства также отремонтируют фонтан возле школы.

В Черноголовке в этом году будут завершены работы по благоустройству и центральной части города. Приведут в порядок территорию между Домом ученых, автостанцией и ТЦ «Черноголовский».