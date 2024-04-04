Почти 50 процентов составляет готовность новой школы в подмосковной Истре

Школу, рассчитанную на тысячу сто мест, в селе Павловская Слобода Истринского округа планируют открыть 1 сентября 2024 года. На сегодняшний день строительная готовность нового образовательного учреждения составляет уже сорок пять процентов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент строители выполняют фасадные и кровельные работы, также ведется монтаж инженерных сетей. Примечательно, что в населенном пункте, где проживают пятнадцать тысяч жителей, всего лишь одна школа. А новое образовательное учреждение позволит разгрузить действующие учебные заведения.

Так, в новой школе общей площадью семнадцать тысяч квадратных метров оборудуют два спортзала и актовый зал на 400 мест, столовую с пищеблоком на 550 учащихся, а на территории появится спортивное ядро — многофункциональные площадки для игр и тренировок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что семьи, приехавшие в Подмосковье из Белгородской области, пробудут в регионе столько, сколько необходимо.