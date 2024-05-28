Почти 500 «народных троп» благоустроят в 46 округах Подмосковья

Фото: [ пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору ]

В сорока шести округах Подмосковья в рамках программы «Пешком» благоустроят свыше 470 «народных троп», сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Асфальтобетонная смесь и катки для приведения в порядок протоптанных жителями региона маршрутов уже закуплены, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.

«Всего планируется благоустроить более 470 пешеходных коммуникаций <…> общей протяженностью сорок километров. На сегодняшний день завершены работы на 121 пешеходной тропе», — указал он.

Перечень адресов и информация о сроках проведения работ доступны по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что строительство Мытищинской хорды завершится уже в этом году.