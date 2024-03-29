Почти 70 процентов составляет готовность детского сада в подмосковном ЖК «Измайловский лес»

Девелопер жилого комплекса «Измайловский лес» компания ПИК продолжает возводить новое дошкольное учреждение в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, в настоящее время на площадке полностью завершено устройство монолитного каркаса здания и наружных ограждающих конструкций. Ведутся работы по устройству наружных сетей, монтаж внутренних инженерных систем, черновой и чистовой этапы отделочных работ.

Ожидается, что в трехэтажном здании смогут разместиться пятнадцать групп воспитанников. При этом на территории ЖК было запланировано три детских сада, два из которых уже открыты. Работают школа и поликлиника.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что четыре путепровода возле станций МЦД откроют в Подмосковье в этом году.