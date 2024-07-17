Почти 800 метров ограждений установили в Подмосковье вблизи железнодорожных путей

В Подмосковье обустроили более 780 метров ограждений вдоль железнодорожных путей, работы прошли в рамках реализации комплекса мер по обеспечению и повышению безопасности на железной дороге для ликвидации опасных троп. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Обустроили больше 780 метров ограждений, из которых 288 метров — железобетонные, благодаря чему удалось ликвидировать 110 «опасных» троп и снизить количество смертельных случаев на участках в 12 округах Подмосковья», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, наибольший объем работ провели в Люберцах, Сергиево-Посадском и Богородском округах. В ведомстве также призвали жителей и гостей региона соблюдать осторожность вблизи железной дороги, пересекать пути только через санкционированные переходы, а также ожидать поезд на платформе на безопасном расстоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.