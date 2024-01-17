Почти 950 тысяч человек посетили парки Подмосковья во вторую неделю января

На прошлой неделе парки Московской области посетили 945 тысяч человек, это на 134 тысячи больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как рассказали в пресс-службе министерства благоустройства Московской области, самыми посещаемыми в период с 8 по 14 января стали Центральный парк в Пушкино, «Пехорка» в Балашихе, «Фабричный» в Истре, Центральный парк в Лыткарино и парк «Лазутинка» в Одинцово.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин отметил, что в этом сезоне в подмосковных парках оборудовали свыше пятидесяти лыжных трасс. В регионе функционирует тридцать один каток с искусственным льдом, тридцать девять тюбинговых горок и восемь каруселей для малышей.

«В парках посетителей встречают сто четырнадцать кафе и шестьдесят шесть теплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни. Вместе все это создает благоприятные условия для активного и комфортного зимнего отдыха», — подчеркнул министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области работают 660 хоккейных площадок.