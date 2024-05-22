Почти четыре тысячи автомобилей эвакуировали в Московской области за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,5 тысячи автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что лидером по числу эвакуированных машин стал Красногорск, там переместили 356 автомобилей. Владельцы эвакуированных транспортных средств могут узнать о его местонахождении по номеру 112 или самостоятельно на сайте областного Центра безопасности дорожного движения.

«Будьте аккуратны и уважайте всех участников дорожного движения, паркуйтесь правильно, не препятствуя проезду экстренных служб. Не оставляйте транспортные средства на остановках общественного транспорта», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.