Почти четыреста гостей выставки «Россия» прошли УЗИ щитовидной железы на стенде подмосковного перинатального центра
Фото: [Прес-служба Н-ФПЦ]
В рамках Дня здоровья на выставке-форуме «Россия» УЗИ щитовидной железы на стенде Наро-Фоминского перинатального центра смогли пройти 365 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Так, одной из пациенток стала 50-летняя москвичка Татьяна Копотова. Врач УЗИ Динара Аджаматова в ходе бесплатного обследования обнаружила у нее узловое образование, которое требует консультации эндокринолога.
«Я даже не могла подумать, что попаду на „День здоровья“ на ВДНХ, просто шла посмотреть знаменитую выставку, заглянула на стенд Московской области и решила — дай-ка проверю „щитовидку“, это бесплатно. Внимательный доктор обнаружил какое-то образование в железе, серьезно задумалась о здоровье, в понедельник пойду в поликлинику. Спасибо за такую возможность, о нас заботятся, это так важно», — поделилась жительница столицы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.