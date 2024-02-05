Почти четыреста гостей выставки «Россия» прошли УЗИ щитовидной железы на стенде подмосковного перинатального центра

«Я даже не могла подумать, что попаду на „День здоровья“ на ВДНХ, просто шла посмотреть знаменитую выставку, заглянула на стенд Московской области и решила — дай-ка проверю „щитовидку“, это бесплатно. Внимательный доктор обнаружил какое-то образование в железе, серьезно задумалась о здоровье, в понедельник пойду в поликлинику. Спасибо за такую возможность, о нас заботятся, это так важно», — поделилась жительница столицы.