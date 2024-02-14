Почти четыреста операторов службы 112 принимают вызовы от жителей Подмосковья каждый день

Порядка 370 сотрудников службы 112 принимают вызовы от жителей Подмосковья ежедневно, среди них есть и узкопрофильные специалисты — сурдопереводчики, психологи, лингвисты. Об этом сообщили в Центре по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

В сообщении уточнили, что работа всех сотрудников направлена на оказание помощи гражданам. Каждый день они направляют в Систему-112 Московской области около 35 тысяч вызовов, некоторые из которых требуют реагирования экстренных оперативных служб, передачу информации в другие регионы или справочные. Отметим, что для удобства жителей в службе спасения существует несколько каналов связи: телефонный звонок, СМС-сообщение, мобильное приложение и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.