Почти четыреста студентов пройдут школу вожатых в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Школу вожатых в Подмосковье пройдут более 350 студентов, они уже заканчивают обучение и вскоре смогут работать в детских лагерях. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Первая смена в Подмосковье стартует уже с 26 мая и у нас в регионе будет работать более 100 детских лагерей», — уточнила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
Для студентов педагогического института провели тренинги и семинары, вскоре им предстоит сдать выпускной экзамен. Его проведут в оздоровительном центре «Литвиново». Отметим, что деятельность Московской областной школы вожатых реализуется совместно с Московским педагогическим государственным институтом и проектом «Всероссийская школа вожатых».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.