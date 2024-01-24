Почти десять тысяч человек посетили лыжные трассы Подмосковья за неделю

На прошлой неделе лыжные трассы в Подмосковье посетили более восьми тысяч человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционирует 52 лыжные трассы. Из них 21 лыжня до 1 километра и 31 лыжня с протяженностью от 1 до 17 километров. <…> У большинства лыжных трасс можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве добавили, что в регионе обустроили 10 новых лыжных трасс, они сделаны по губернаторской программе «Парки в лесу». Так, например, такие трассы появились в Ольгинском лесопарке в Балашихе, в лесопарке Гальчино Домодедовского округа, в Лыткаринском парке «Волкуша» и так далее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.