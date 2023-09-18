Почти девять тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья

Почти девять тысяч жителей региона проверили состояние своего здоровья в мобильных пунктах, расположенных в парках. Пройти медосмотр можно было в выходные в течение всего лета.

Как рассказали в Минздраве области, последние в текущем году осмотры провели в минувшие субботу и воскресенье. Мобильные пункты работали в парках одиннадцати муниципалитетов.

«В этом году в акции приняли участие более 8,7 тысячи человек, в том числе свыше семисот – в минувшие выходные», - сказала первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал, что завершить возведение детской больницы в Красногорске планируется через шесть месяцев.