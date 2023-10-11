Почти девять тысяч медиков трудоустроились в Подмосковье с начала года

Почти девять тысяч медиков устроились на работу в учреждения Подмосковья с начала текущего года, сообщили в Мособлдуме. По словам председателя профильного комитета Андрея Голубева, укомплектованность кадрами сейчас составляет 86%.

Общее число работников сферы здравоохранения Подмосковья составляет 108 тысяч человек.

Особое внимание в области уделяется обучению медиков. В этом году на профильное обучение поступили почти 3,9 тысячи человек, а выпустились более 2,2 тысячи.

Чтобы врачи оставались работать в регионе, в Подмосковье для них действуют различные меры поддержки. Так, с 2016 года более 1,8 тысячи медиков получили соципотеку. В этом году медработникам предоставили 161 сертификат. Также медики могут получать компенсацию аренды жилья каждый месяц или бесплатную землю.

В рамках программы «Земский доктор/земский фельдшер» с 2012 года по 2022-й в селах Подмосковья начали работать более 2,1 тысячи медиков. В этом году – уже 129 человек. В целом планируется привлечь две с половиной сотни.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о поддержке педиатров в Подмосковье.