Почти девятьсот инвестпроектов по созданию новых объектов реализуют в Московской области
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В Подмосковье реализуются более 1,1 тысячи инвестпроектов, 860 из них — предполагают строительство новых объектов, остальные — модернизацию, общий объем инвестиций в них превышает два триллиона рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Порядка 250 проектов на сопровождении — это крупные проекты, инвестиции в каждый из которых составляют более одного миллиарда рублей. Суммарно объем инвестиций в эти крупные проекты оцениваются в 540 миллиардов рублей, их реализация позволит создать в регионе свыше 17 тысяч рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе 84-го заседания Московской областной Думы.
Так, например, компания «Лидер 5» реализует в регионе проект по строительству производства бутилированной питьевой воды, безалкогольных напитков и соков в Дмитровском округе, в проект вложат пять миллиардов рублей. В рамках господдержки его включили в реестр региональных инвестиционных проектов, что обеспечит предприятию ряд налоговых льгот.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.