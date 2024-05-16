Почти девятьсот инвестпроектов по созданию новых объектов реализуют в Московской области

«Порядка 250 проектов на сопровождении — это крупные проекты, инвестиции в каждый из которых составляют более одного миллиарда рублей. Суммарно объем инвестиций в эти крупные проекты оцениваются в 540 миллиардов рублей, их реализация позволит создать в регионе свыше 17 тысяч рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе 84-го заседания Московской областной Думы.