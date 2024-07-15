Почти два миллиона человек посетили парки Московской области за неделю

На прошлой неделе парки Подмосковья посетили более 1,8 миллиона человек, что на 230 тысяч человек больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора [Московской области Андрея Воробьева]. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что за выходные дни в парках региона побывали более 570 тысяч человек. В число самых востребованных парков вошли парк Пехорка в Балашихе, парк имени Толстого в Химках, парк Сестрорецкий в Клину, Центральный парк Пушкинского округа и парк Мира в Мытищах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.