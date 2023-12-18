Почти два миллиона кубометров снега убрали в парках Подмосковья за неделю

На прошлой неделе в парках Подмосковья последствия снегопада устраняют 794 человека и 210 единиц специальной техники. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«За прошедшую неделю, в общей сложности было вывезено более 117 тысяч кубометров снега. Мы очистили от снега 1,8 миллиона квадратных метров территории. Было задействовано почти восемьсот человек и более двухсот единиц спецтехники», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что снег в первую очередь убирали на центральных аллеях в парках. После этого проводили расчистку второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Территории также обработали противогололедными материалами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.