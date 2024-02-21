Почти двадцать флюорографов появятся в больницах Подмосковья до конца года

До конца 2024 года в больницах Подмосковья планируют открыть 16 кабинетов флюорографии, оснащенных современным оборудованием российского производства, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику закупят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В стационаре Ступинской больницы в рабочем поселке Михнево и Коломенской больнице уже установили новые цифровые флюорографы.

«Всего на закупку двух флюорографов и ремонт кабинетов было направлено более 24 миллионов рублей», — уточнила Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Заведующий Центром лучевой диагностики Коломенской больницы Роман Алексеенко отметил, что новая техника стала девятой единицей тяжелого оборудования в медучреждении. В ведомстве уточнили, что жителям Подмосковья старше 18 лет доступна самозапись на флюорографию. Оформить ее можно по телефону 122, через портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.