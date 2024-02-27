Почти двадцать тысяч ям устранили на дорогах Подмосковья с начала года

С начала 2024 года дорожные службы Подмосковья устранили более 18 тысяч ям на дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, более 8,5 тысячи ям ликвидировали на региональной сети, самый большой объем работ провели в Раменском, Богородском и Луховицах. Остальные дефекты устранили на муниципальных дорогах, больше всего — в Балашихе, Домодедове, Королеве, Ленинском и Химках. В ведомстве уточнили, что погодные условия этой зимой приводят к росту потребности в ямочном ремонте. В среднем дорожники ремонтируют около 500 ям каждый день.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.