Почти двадцать тысяч пациентов приняли в Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице за год
Фото: [Пресс-служба МОДКТОБ (Кукушкина Елизавета Сергеевна)]
В 2023 году врачи консультативно-диагностической поликлиники МОДКТОБ приняли порядка 19 тысяч человек, 10 тысяч из которых оказались на приеме в первый раз. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Помимо этого, сотрудники больницы прооперировали более 5,5 тысячи детей и подростков травматолого-ортопедического профиля. При этом 800 операций из провели в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи
«Подводя итоги года, мы можем оценить свои успехи и достижения, проанализировать ошибки и неудачи. Это мотивирует нас на дальнейшие свершения, позволяет гордиться своими успехами и проводить работу над ошибками», — сказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава региона, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.