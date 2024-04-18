Почти две тысячи детей в Подмосковье получили помощь в рамках проекта «Ранняя помощь»

Общество

Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]

Более 1,5 тысячи детей, нуждающихся в гармоничном развитии, получили помощь в рамках проекта «Ранняя помощь», который реализуется в Подмосковье менее года. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Услугу могут получить дети по показаниям педиатра и абсолютно бесплатно», — уточнила Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

Такая помощь чаще всего необходима детям до трех лет, однако, ее предоставляют и детям более старшего возраста. Специалисты проверяют назначения детям в базе, а после — приглашают их для оказания помощи в реабилитационные центры или выезжают на дом. Ребенку проводят лечебный массаж, занятия адаптивной физкультурой и физиотерапию. Подать заявление на получение услуги можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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