Почти две тысячи молодоженов заключили брак в МФЦ Московской области

Общество

Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]

С начала 2024 года брак в МФЦ Подмосковья зарегистрировали более 1,5 тысячи молодоженов. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Тут менее торжественная обстановка, но сотрудник ЗАГСа также задаст волнующий вопрос паре и распишет, вручив свидетельство о заключении брака. Этот вариант позволяет молодым людям сэкономить время и оформить все необходимые документы сразу в одном месте», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что, помимо МФЦ, молодожены могут провести торжество в зале торжеств в ЗАГСе, во Дворце бракосочетания, а также выбрать выездную регистрацию в парке, усадьбе или музее. Подать заявление на регистрацию брака можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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Первый заместитель Председателя Правительства Московской области