Почти две тысячи специалистов получили участки в Подмосковье по программе «Земля врачам»

Свыше 1,9 тысячи специалистов получили участки в Московской области по губернаторской программе «Земля врачам» с 2021 года, сообщила пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

По данным ведомства, в настоящее время к возведению домов приступили уже сто врачей узких специальностей.

Как уточнила глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, тридцать девять врачей приступили к внутренней отделке своих домов, пятьдесят девять — ведут активное строительство, шестеро — завершили проектирование дома и уведомили администрации муниципалитетов о том, что скоро приступят к строительным работам.

Министр напомнила, что программа «Земля врачам» нацелена на привлечение в регион кадров, в которых есть дефицит. Участки должны стать для медиков хорошим стимулом остаться в Подмосковье.

Получить участок в безвозмездное пользование по программе «Земля врачам» могут специалисты, которые отработали в медучреждениях регионе не менее трех лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что оформлять участки под нестационарные торговые объекты можно будет в электронном виде.