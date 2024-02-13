Почти две тысячи жительниц Подмосковья прошли маммографию по самозаписи с начала года

С начала 2024 года самостоятельную запись на маммографию оформили более 1,7 тысячи жительниц Подмосковья, в результате у 155 из них были выявлены отклонения, еще у пяти — подтвердилась онкология. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Рак груди — самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. Разумеется, болезнь эффективнее поддается лечению, если выявлена на ранней стадии. Поэтому я призываю всех женщин старше 40 лет регулярно проходить диагностику молочных желез. С этой целью мы открыли самостоятельную запись на маммографию в Подмосковье», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Для самостоятельной записи женщинам должно быть больше 40 лет, они также должны иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Давность предыдущего медицинского исследования должна составлять более двух лет. Запись можно оформить ее можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.