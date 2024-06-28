Почти двести ярмарок проведут в Московской области в июле

В ведомстве уточнили, что жителей и гостей региона ждут ярмарки, посвященные саду, народным промыслам, товарам регионов России и особым дням — «День работника торговли» и «День семьи, любви и верности». На них можно будет приобрести фермерскую продукцию от местных производителей и товары из других регионов России. Например, овощи, фрукты, молочную и мясную продукцию, семена, рассаду, инвентарь для дачи и сада и не только. Ознакомится с полным списком запланированных мероприятий можно на сайте ведомства в разделе «Документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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