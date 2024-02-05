Почти двести обращений граждан поступили в Минстрой Подмосковья

В январе 2024 года в Министерство строительного комплекса Московской области поступило 192 обращения от местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что 154 запроса из них граждане направили для того, чтобы узнать сроки и механизмы расселения аварийного жилья на территории Московской области, еще 13 обращений относились к теме строительства объектов социальной инфраструктуры. Оставшиеся 25 обращений поступили по другим тематикам.

«Все обращения рассмотрены профильными подразделениями ведомства, заявителям направлены ответы в установленные сроки», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.