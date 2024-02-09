Почти двести производителей из Московской области приняли участие в международной продовольственной выставке

Более 180 подмосковных производителей приняли участие в международной продовольственной выставке «Продэкспо», которая проходит в Москве, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Стенды производителей Московской области занимают 10% всей застройки.

«Безусловно очень рад видеть наших крупных игроков с разнообразным ассортиментом производимых товаров <…>. Этого рода мероприятия, в первую очередь, дают возможность участникам заключать договоры и соглашения с торговыми сетями, ресторанами, а также поставлять свой продукт в соседние регионы и за рубеж», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

На стендах производителей представлены рыбная, мясная и молочная продукция, ягодные джемы, овощи, фрукты и грибы, кондитерские изделия и не только. Президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов отметил, что в общей сложности в мероприятии принимают участие 40 стран. В рамках выставке также прошли переговоры с рядом дружественных стран по поводу экспорта сельхозпродукции региона, добавил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.