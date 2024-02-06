Почти миллиард рублей выделили в Подмосковье на ремонт и оборудование соцучреждений

В 2024 году в Подмосковья на ремонт и оборудование социальных учреждений выделили бюджет в размере более 900 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Мы работаем над комфортом и современностью наших учреждений. В этом году запланировано отремонтировать порядка 20 социальных учреждений на сумму более 740 миллионов рублей, а на новое оборудование выделили более 185 миллионов рублей. Новая обстановка и свежий ремонт позволят получателям наших услуг чувствовать себя максимально комфортно», — отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

На выделенные средства планируется закупить новую мебель, современное оборудование, бытовую технику. В ведомстве добавили, что в регионе проводят работы по улучшению как самих учреждений, так и прилегающих территорий. Это, в том числе, позволяет повысить комфорт детей в Семейных центрах и представителей старшего поколения, которые получают услуги в стационарной форме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.