Почти миллион человек побывали на пляжах Подмосковья с начала сезона
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
С начала сезона пляжи Подмосковья посетили более 972 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«С наступлением жарких дней гости и жители Подмосковья все больше времени проводят у водоемов. Поэтому мы стараемся обеспечить максимальный комфорт, открываем точки услуг на пляжных зонах», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В этом сезоне на территории региона функционируют более 200 малых, средних и больших пляжей с песчаным или смешанным покрытием. Выбрать подходящий пляж для отдыха в Подмосковье можно на Яндекс.Картах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.