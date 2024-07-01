Почти миллион человек побывали на пляжах Подмосковья с начала сезона

С начала сезона пляжи Подмосковья посетили более 972 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«С наступлением жарких дней гости и жители Подмосковья все больше времени проводят у водоемов. Поэтому мы стараемся обеспечить максимальный комфорт, открываем точки услуг на пляжных зонах», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В этом сезоне на территории региона функционируют более 200 малых, средних и больших пляжей с песчаным или смешанным покрытием. Выбрать подходящий пляж для отдыха в Подмосковье можно на Яндекс.Картах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.