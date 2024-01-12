Почти пять миллионов поездок по социальным картам совершили пассажиры автобусов Подмосковья за новогодние праздники

За минувшие новогодние праздники пассажиры Московской области совершили более 4,6 миллиона поездок на автобусах с помощью социальных карт, это почти 43% от общего числа поездок за данный период, сообщили в областном Минтрансе. Наибольшее число льготников было зафиксировано в Коломне, Подольске и Балашихе.

«Основными категориями льготных пассажиров являются: пенсионеры, ветераны труда, жители предпенсионного возраста, дети из многодетных семей и инвалиды III группы», — рассказал зампред Правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Чаще всего жители и гости Подмосковья пользовались в эти дни маршрутами, которые ведут до достопримечательностей, городских поликлиник, больниц, железнодорожных станций, метро и других мест социального притяжения. Так, например, в Коломне востребованы стали маршруты № 2 и 4. На них можно доехать до Коломенского кремля, городских храмов, сквера им. Зайцева и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.