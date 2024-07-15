Почти пять тысяч подмосковных дворов очистили от пыли и грязи за неделю

Фото: [ пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье продолжаются работы по механизированной промывке асфальтовых покрытий во дворах, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За неделю коммунальные службы отмыли от пыли и грязи почти пять тысяч территорий, включая проезды, тротуары и парковки.

В труднодоступных для техники местах мойка проводится вручную. Ее выполняют комплексные бригады коммунальщиков, уточнили в ведомстве.

Ход работ контролируют инспекторы областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в регионе благоустроят свыше 700 детских игровых комплексов.