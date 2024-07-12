Андрей Воробьев: свыше 700 игровых комплексов для детей благоустроят в Подмосковье в этом году

Семьсот три детских игровых комплекса благоустроят в Подмосковье в этом году, из них 130 — большие новые площадки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях.

«На 573 игровых городках мы полностью заменим оборудование. На сегодняшний день тринадцать детских площадок уже открыты», — отметил губернатор.

Андрей Воробьев напомнил, что программа по обустройству детских игровых зон действует в Подмосковье с 2013 года, за это время было создано свыше 1,5 тысячи площадок. Их стараются делать интересными для детей всех возрастов.

«Особое внимание — безопасности: укладываем покрытие из резиновой крошки, устанавливаем освещение и видеонаблюдение, по периметру ставим ограждение, скамейки и урны», — добавил Андрей Воробьев.

Фото: [ t.me/vorobiev_live ] Фото: [ t.me/vorobiev_live ] Фото: [ t.me/vorobiev_live ]

Полный перечень адресов, где будут обновлены детские площадки, доступен на сайте министерства благоустройства Московской области.