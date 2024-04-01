Почти пятьдесят человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

За минувшую неделю в четырех городских округах Подмосковья из аварийного жилья переселили 44 человека. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Расселение провели в Сергиево-Посадском, Пушкинском, Одинцовском округах, а также в Луховицах.

«Жители региона смогли переехать в новые квартиры или получить выкупную стоимость за изымаемое жилье в аварийном доме», — уточнили в ведомстве.

Работы провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в общей сложности было расселено 11 аварийных помещений площадью более 300 квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.