Почти пятьдесят человек переселили из аварийных домов в Московской области за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье было расселено более 860 квадратных метров аварийного жилья, 44 человека переехали в новые квартиры или получили компенсации. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Расселение жителей проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», за этот период было расселено 21 аварийное помещение в пяти округах — в Клину, Домодедово, Пушкинском, Богородском и Сергиево-Посадском округах. Отметим, что аварийные дома расселяют в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.