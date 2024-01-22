Почти пятьдесят миллиардов рублей направят в Московской области на поддержку семей с детьми

В Подмосковье на поддержку семей с детьми направят около 45 миллиардов рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В регионе проживает 1,2 миллиона семей, воспитывающих более 1,6 миллиона детей и подростков, на социальные меры поддержки семей с детьми у нас предусмотрено порядка 45 миллиардов рублей — это льготы и выплаты, а также компенсации», — уточнила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что семьи с низким доходом могут получить как федеральную поддержку, так и региональные льготы и выплаты. Например, единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты на питание или выплату в 20 тысяч рублей на новорожденного. В 2023 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе также увеличили выплату на школьную форму для многодетных семей с низкими доходами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.