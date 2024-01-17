Почти пятнадцать тысяч человек посетили лыжни Подмосковья за неделю

На прошлой неделе лыжни Подмосковья посетило более 14 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционирует 52 лыжные трассы. Из них 21 лыжня до 1 километра и 31 лыжня с протяженностью от 1 до 17 километров. <…> У большинства лыжных трасс можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В регионе также появились 10 новых лыжных трасс, которые оформили по губернаторской программе «Парки в лесу». Так, например, такая трасса есть в Ольгинском лесопарке в Балашихе, в лесопарке Гальчино Домодедовского округа, в Лыткаринском парке «Волкуша» и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.