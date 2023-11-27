Почти полмиллиона жителей Крыма остались без света из-за шторма

Около 500 тыс жителей полуострова Крым отрезаны разбушевавшийся стихией от электроснабжения в настоящее время, сообщил в своем аккаунте в соцсетях советник главы республики Олег Крючков.

Ранее сообщалось, что из-за обрушившейся непогоды на Крымский полуостров больше 40 тысяч человек оказались без света. Восстановительные работы планируется начать не раньше полуночи, когда ветер ослабнет. Понедельник, 27 ноября, объявлен в Крыму выходным днем.

«Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский», - сообщил Крючков.

Напомним, в Крыму из-за стихии экстренно перекрыты участки дорог между селом Морское и городом Судак на Южном берегу Крыма, а также в Сакском районе между поселками Митяево и Трудовое.